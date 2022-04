PlayStation Plus con multiplayer gratis su PS4 e PS5: l'indiscrezione

Il nuovo PlayStation Plus, cui debutto è previsto a giugno 2022, potrebbe aprire la strada ad un clamoroso ritorno: il multiplayer gratis su PS4 e PS5.

L’interessante indiscrezione è stata lanciata dal noto insider “Oops Leaks” tramite il suo profilo Twitter, il quale sostiene che Sony starebbe considerando la cosa nel caso il nuovo servizio in abbonamento dovesse raggiungere il successo sperato.

Multiplayer gratis su PS4 e PS5 con il nuovo PlayStation Plus? Cosa dice il rumor

Precisiamo ovviamente che al momento si tratta solo di una indiscrezione, non confermata da fonti ufficiali. Quando il nuovo PlayStation Plus sarà lanciato a giugno 2022, sarà comunque necessario possedere almeno il pacchetto base per poter giocare in multiplayer online sia su PS4 che su PS5, fatta eccezione per i titoli che non lo richiedono, come i free-to-play. In ogni caso, Oops Leaks sostiene quanto segue:

“Sony starebbe considerando la possibilità di annunciare alcuni importanti giochi al di fuori dei grandi eventi. Alcuni titoli potrebbero essere annunciati separatamente allo scopo di distribuire l’attenzione mediatica. Inoltre, c’è un’alta possibilità che vedremo il ritorno del multiplayer gratuito se il nuovo PS Plus dovesse essere un successo. In ogni caso, gli abbonati avranno grossi vantaggi dai giochi live service first party“.

L’idea, insomma, sarebbe allo studio. Oops Leaks è una fonte che si è dimostrata affidabile per molte cose, ma è presto per dire se anche in questo caso abbia ragione. Certo è che intenzione di Sony con il rinnovamento del Plus è quella di spingersi in un territorio, quello dei servizi, finora dominato dalla concorrenza.

Parimenti, con l’acquisizione di Bungie, si vuole puntare su una maggiore produzione di titoli online live service: l’obiettivo è di lanciarne addirittura almeno 10 entro il 2026. Forse proprio questi giochi potrebbero essere i primi a non avere la necessità di un abbonamento al PlayStation Plus per giocare in multiplayer online, concedendo comunque qualche vantaggio agli iscritti.

Una situazione di cui si parla sempre più spesso nel panorama delle console: forse è arrivato davvero il momento di rendere il multiplayer online separato dagli abbonamenti ai vari servizi?