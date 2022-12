PlayStation Plus in offerta su Amazon: tutti i tagli, consegna immediata

Voglia di un ultimo regalo di Natale? Hai pensato ad un abbonamento PlayStation Plus? Su Amazon è in sconto, hai la consegna immediata via email e puoi subito iniziare a sfruttarlo o regalare il codice a qualcuno che vuoi bene.

L’offerta è valida infatti su tutte le tipologie di abbonamento previste per 12 mesi permettendoti di risparmiare parecchio sul prezzo di acquisto.

PlayStation Plus in offerta: tanti giochi PS4 e PS5 con cui giocare subito

La promozione è attiva, come detto, sui tre tier di abbonamento di PlayStation Plus. Hai il taglio Essential che ti permette di giocare online, ricevere tre giochi gratuiti al mese e accedere ad una serie di sconti riservati.

Con la soluzione Extra crescono i vantaggi perché, oltre a tutto questo, puoi contare su un catalogo esclusivo di giochi per PS4 e PS5 da scaricare e giocare quando vuoi, in perfetto stile Xbox Game Pass.

Infine, abbiamo PlayStation Plus Premium che include tutti vantaggi di Essential ed Extra aggiungendo la possibilità di provare in anticipo alcuni giochi di nuova uscita e una selezione di titoli classici dell’era PS1, PS2 e PS3.

Non ti rimane che scegliere quello più adatto a te. Il codice ti verrà inviato immediatamente al tuo indirizzo email collegato all’account Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.