Sony è pronta a lanciare il PlayStation Plus Video Pass, un servizio di streaming video con film e serie TV integrato nell’abbonamento Plus.

Per adesso si tratta di un semplice rumor, sul sito polacco di Sony è stata avvistata la seguente immagine che certifica l’esistenza del servizio e fissa la data di lancio ad oggi, 22 aprile 2021. La locandina è rimasta online soltanto per pochi minuti, sufficienti per diffondere la notizia a macchia d’olio. Viene mostrato il logo del servizio e la pagina principale, sulla quale è possibile leggere:

“Nuovo benefit disponibile per PlayStation Plus… PS Plus Video Pass è un servizio di prova attivo dal 22/04/2021 per gli utenti abbonati a PlayStation Plus”

Sappiamo ancora ben poco a riguardo, le indiscrezioni trapelate rivelano l’esistenza del servizio ma Sony non ha ancora comunicato nulla in merito. Una piattaforma di video streaming del genere arricchirebbe non poco l’abbonamento PS Plus, differenziando l’offerta commerciale da quella di servizi rivali come Xbox Game Pass.

