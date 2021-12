Errore di PlayStation Plus: un gioco gratis scatena le ire degli utenti

Come ogni inizio mese che si rispetti, PlayStation ha annunciato i 3 giochi gratuiti che saranno disponibili agli abbonati su PlayStation Plus dal 7 dicembre. Dopo la comunicazione ufficiale non ci è voluto molto prima che alcune polemiche diventassero poi virali e diffuse. Cosa ha fatto scattare le ire di tutti gli utenti? Sembra che questa volta Sony abbia sbagliato mossa scegliendo un gioco che non è andato giù ai più. Scopriamo insieme di quale titolo si tratta e perché diversi stanno già parlando si “una truffa“.

Arrivano pesanti critiche a PlayStation Plus dai suoi abbonati

Toni molto pesanti hanno caratterizzato le polemiche delle ultime ore che si sono diffuse su Reddit e altri social. I post stanno criticando aspramente la scelta, secondo i più, alquanto discutibile di PlayStation Plus nell'aver inserito Godfall tra i giochi gratuiti di dicembre 2021. Non per altro, ma il fatto è che sarà disponibile solo nella Challenger Edition e quindi senza campagna. In pratica manca una parte importante e sostanziosa del gioco.

Perché diversi utenti stanno definendo la scelta di PlayStation Plus, citando le loro stesse parole, “una truffa“? Scopriamolo insieme nel post pubblicato su Reddit dell'account adamquigley che ha utilizzato termini particolarmente duri nei confronti di questa decisione:

“Le persone si abbonano a PS+ con la consapevolezza di ricevere tre giochi casuali ogni mese, con l'attrazione principale che è il titolo PS5. Per loro creare una nuovissima ‘edizione' di un gioco esclusivamente in modo da poterne regalare una versione improvvisata è dannatamente abbozzato. Hanno letteralmente tagliato i contenuti dal gioco base e ci hanno messo sopra ‘Challenger Edition‘, come se fosse una sua versione separata. Sono l'unico a pensare che vada oltre il semplice essere immorale e oltrepassi il limite della frode? Non riceveremo un gioco per PS5 questo mese. La ‘Challenger Edition' di Godfall non è un gioco. È una parte di un gioco. […] Legalmente parlando, Sony non dovrebbe essere autorizzata a fare acrobazie come questa. È pura arte della truffa“.

Non è la prima volta, a detta di altri utenti, che succede una cosa simile. Chissà se PlayStation Plus deciderà di cambiare direzione e quindi gioco gratuito, magari offrendo la versione completa di Godfall oppure scegliendo un altro titolo. I prossimi giorni ci daranno risposta, ma se auspicate a questo, non sperateci troppo.