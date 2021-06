Regalati tutto il meglio del divertimento che puoi avere con PlayStation Plus. Un anno intero lo paghi a prezzo irrisorio: solo 3,75€ al mese invece dei classici 8,99€ che pagheresti a prezzo pieno. Come fare? Mettendo insieme due furbate: la scelta del tipo di abbonamento e gli sconti Amazon. Ti spiego subito.

PlayStation Plus: 12 mesi a prezzo ridicolo

Non starò qui a raccontarti tutti i vantaggi di questo servizio, se ti sei precipitato in questa guida è perché sai bene che livelli raggiunge la tua PS, se ci abbini un abbonamento come questo. Ti diverti molto di più, hai accesso a giochi gratis, comunichi e giochi con i tuoi contatti.

Una console Sony senza abbonamento a PlayStation Plus è come un piatto di patatine fritte fumanti, senza la giusta dose di sale: insipida.

Se desideri approfittare di questa furbata, devi fare due semplicissime cose, che si concretizzano poi in una sola azione. Infatti, devi optare per l'abbonamento annuale e non mensile (paghi una volta, per tutti i 12 mesi). Già questo, ti dà diritto a uno sconto, il primo dei due che ti faranno avere il massimo del risparmio.

La seconda cosa da fare è comprare il tuo abbonamento annuale a PlayStation Plus direttamente da Amazon. Se ti colleghi all'inserzione ufficiale, trovi una card con il codice download da usare poi sulla PS. E proprio quando aprirai il link, sorpresa: ci sarà un ulteriore sconto del 25%!

Il prezzo finale dell'abbonamento sarà di 44,99€ per ben 12 mesi. Facendo due rapidi calcoli, spendi appena 3,75€ mensili. Se invece pagassi di mese in mese, il prezzo sarebbe di 8,99€, controlla tu stesso il prezzo su Amazon.

Una furbata che non ti puoi perdere, ma attento perché è una promo a tempo, già parecchio richiesta. Inutile specificarti che non pagherai spese di spedizione e la consegna sarà immediata: riceverai in tempo reale il tuo codice da usare sulla console. Fatti furbo, approfittane ora e non dimenticare: queste offertone le trovi in anteprime sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames