PlayStation Plus Extra e Premium: i nuovi giochi gratis di settembre 2022

Questa volta Sony ha deciso di fare un annuncio unico per quanto riguarda i giochi gratis PS4 e PS5 inseriti nel PlayStation Plus di settembre 2022.

La compagnia giapponese, oltre ad annunciare i titoli previsti per il programma Essential, ha svelato anche i prodotti che saranno inseriti nel catalogo dei tier Extra e Premium a partire dal 20 settembre. Scopriamoli quindi insieme.

PlayStation Plus Extra e Premium: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 di settembre 2022

Questi sono dunque i giochi gratis per PS4 e PS5 previsti con PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di settembre 2022:

Questi invece i giochi classici previsti con PlayStation Plus Premium, sempre dal 20 settembre:

Syphon Filter 2 (PS1)

(PS1) The Sly Collection (PS3)

(PS3) Sly Cooper Thieves in Time (PS3)

(PS3) Toy Story 3 (PSP)

(PSP) Kingdom of Paradise (PSP)

(PSP) Bentley’s Hackpack (PS3)

Fino al 5 settembre sarà invece possibile scaricare i giochi inseriti nel mese di agosto: Yakuza Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Little Nightmares.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.