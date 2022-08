PlayStation Plus: svelati i giochi gratis PS4 e PS5 di settembre 2022

Con qualche ora di anticipo rispetto l’annuncio ufficiale previsto per questo pomeriggio, è trapelata in rete la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 che saranno inseriti nel PlayStation Plus Essential di settembre 2022.

La fonte è la solita e ormai estremamente affidabile: l’utente billbil-kun del forum francese di Dealabs, che ci svela in anticipo la line-up del PS Plus dal settembre dell’anno scorso senza sbagliare un colpo. Andiamo dunque a scoprire cosa ci aspetta nel mese che ci porterà in autunno, in attesa della conferma di Sony.

PlayStation Plus settembre 2022: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5

La line-up di titoli PS4 e PS5 per gli abbonati PlayStation Plus di settembre è la seguente:

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

(PS5) Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Buone notizie per gli appassionati di racing game con la presenza di Need for Speed Heat, lanciato nel 2019 e che ha raccolto pareri favorevolmente misti da parte della critica e degli appassionati.

Molto interessante è Toem, un gioco basato sulla fotografia pubblicato dallo studio svedese Something We Made e che ha vinto il premio “Best Debut” ai 2022 BAFTA Game Awards.

Granblue Fantasy Versus, infine, è un picchiaduro in 2.5D sviluppato da Arc System Works e basato sull’omonimo GDR Granblue Fantasy.

PlayStation Plus Essential è il nuovo abbonamento base del servizio Sony che permette di accedere a tre giochi al mese, una serie di sconti e alla possibilità di giocare in multiplayer online. I giochi dei tagli superiori, Extra e Premium, verranno svelati nei prossimi giorni.

