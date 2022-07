PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi gratis di luglio 2022

Sony ha confermato ufficialmente le indiscrezioni relative ai giochi gratis di luglio 2022 riservati agli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal prossimo 19 luglio.

Come anticipato, ci sono titoli molto interessanti: si parte da Stray, disponibile subito dal D1, simpatica avventura felina. È la volta però anche della versione PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, cinque titoli della saga di Assassin’s Creed e due episodi di Saints Row.

Infine, spazio anche ad alcuni titoli classici come No Heroes Allowed! e LocoRoco Midnight Carnival per PSP. Di seguito, la lista completa dei giochi gratis disponibili dal 19 luglio.

PlayStation Plus Extra e Premium: scopriamo i giochi gratis di luglio 2022

Stray | PS4, PS5

Cominciamo da Stray, un delizioso gioco di avventura in cui prendiamo i panni di un gatto randagio che, perso, solo e separato dalla famiglia, deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città cibernetica e tornare a casa. Osservando il mondo attraverso gli occhi felini, potremo interagire con l’ambiente in modi giocosi.

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni è certamente il remake di Final Fantasy VII, qui nella versione Intergrade appositamente realizzata per PS5. Oltre al supporto al DualSense e ad una grafica migliorata, il titolo comprende FF7R Episode INTERmission, una nuova storia con protagonista la ninja Wutai Yuffie Kisaragi

Marvel’s Avengers | PS4, PS5

Altro titolo piuttosto famoso è Marvel’s Avengers, un gioco d’azione e avventura in terza persona ispirato ai noti personaggi supereroistici. Potremo cimentarci sia nella storia in giocatore singolo, sia in un’azione di gioco cooperativa per un massimo di quattro giocatori online.

Tutti i giochi sopracitati saranno disponibili a partire dal 19 luglio per tutti gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium senza alcun costo aggiuntivo. I titoli potranno essere scaricati e giocati liberamente finché saranno inclusi nell’abbonamento.

