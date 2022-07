PlayStation Plus Extra/Premium: questi i giochi gratis di luglio 2022?

Nella seconda metà di luglio 2022 arriveranno i nuovi giochi gratis riservati agli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Parliamo dei nuovi tagli di abbonamento introdotti lo scorso mese, che hanno trasformato il servizio in una piattaforma simile a Xbox Game Pass, con un ricco catalogo di giochi PS4 e PS5 a cui accedere.

Secondo una indiscrezione pubblicata sul forum di ResetEra, dal 19 luglio gli iscritti al nuovo servizio potranno scaricare giochi come Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Assassin’s Creed 4 Black Flag e altri ancora, oltre al nuovo arrivato Stray. Scopriamo la lista completa di seguito.

PlayStation Plus Extra e Premium: scopriamo i possibili giochi gratis di luglio 2022

Questo dunque l’elenco dei titoli previsti, secondo un rumor, con PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di luglio 2022:

A quanto pare però non sarebbero gli unici giochi in arrivo: secondo la fonte, Sony si prepara ad arricchire in modo importante il catalogo del servizio, quindi possiamo aspettarci interessanti sorprese in tal senso.

Quando arriverà l’annuncio ufficiale? Certamente la prossima settimana, nel momento in cui ci avvicineremo sempre di più all’aggiornamento mensile di PlayStation Plus Extra e Premium, il primo da quando il nuovo servizio ha debuttato ufficialmente anche in Europa.

