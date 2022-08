PlayStation Plus Extra e Premium: i nuovi giochi gratis di agosto 2022

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha annunciato la lista dei nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium che saranno disponibili nel mese di agosto 2022.

Ricordiamo che si tratta dei due nuovi tagli di abbonamento del servizio di Sony che permettono di accedere, in stile Xbox Game Pass, ad un vasto catalogo di giochi PS4 e PS5. Nel caso del tier Premium sono presenti anche titoli per PS1, PS2, PSP e PS3, oltre a numerosi altri vantaggi. Al paragrafo successivo, scopriamo i nuovi giochi disponibili.

PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi gratis di agosto 2022

Questa la lista completa dei titoli che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di agosto 2022:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Grande spazio alla saga di Yakuza, che debutta nel servizio con il prequel della serie e con il rifacimento dei primi due storici capitoli lanciati originariamente per PlayStation 2. Da non sottovalutare, per gli amanti dei giochi multiplayer, due titoli del calibro di Dead by Daylight e Ghost Recon Wildlands.

Se sei in cerca di avventure forti non puoi non dare un’occhiata al bellissimo Metro Exodus, ambientato in un mondo post-apocalittico: più leggera è invece l’esperienza offerta dal simpatico Bugsnax.

Tutti i giochi sopraelencati saranno disponibili con un abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 16 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.