PlayStation Plus: ecco i giochi gratis PS4 e PS5 di dicembre 2022

Sony ha presentato i giochi mensili gratis per PS4 e PS5 di PlayStation Plus di dicembre 2022. La line-up è riferita all’abbonamento base, PS Plus Essential, e permetterà di riscattare Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout: Founder’s Edition.

I giochi potranno essere riscattati e scaricati a partire da martedì 6 dicembre fino a lunedì 2 gennaio. Una volta ottenuti saranno legati per sempre al proprio account finché ci sarà un abbonamento PlayStation Plus attivo.

PlayStation Plus dicembre 2022: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5

Dando dunque un’occhiata all’offerta per il mese che sta per entrare, è impossibile non partire da Mass Effect Legendary Edition, la raccolta che include la trilogia completa della saga di RPG fantascientifici firmati BioWare.

La collection comprende tutti i contenuti base e oltre 40 DLC per Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tutto ottimizzato a rimasterizzati in 4K Ultra HD. Il primo capitolo è stato inoltre rivisto con grossi miglioramenti per grafica e gameplay.

In Biomutant, invece, scopriremo un’avventura affascinante in un GdR ambientato in un mondo post-apocalittico favolistico. Una piaga sta uccidendo la terra e l’Albero della Vita sanguina sofferente: esplorando un mondo in subbuglio saremo noi a determinare il suo destino.

Infine, con Divine Knockout: Founder’s Edition ci troveremo dinnanzi a un picchiaduro platform con una originale visuale in terza persona: presenti modalità di combattimento 3v3, 2v2 e 1v1 per sfidare i nostri amici in scontri all’ultimo sangue.

PlayStation Plus Essential è il nuovo abbonamento base della piattaforma per PlayStation 4 e PlayStation 5 che include tre giochi mensili, la possibilità di giocare in multiplayer e l’accesso ad una serie di sconti esclusivi.

I giochi degli abbonamenti PS Plus Extra e Premium saranno svelati più avanti nel mese di dicembre.

