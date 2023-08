PlayStation Plus aumenta di prezzo: rinnovalo ORA per pagare meno

L’annuncio dei giochi PlayStation Plus di settembre 2023 è stato accompagnato da una brutta sorpresa per tutti i fan PlayStation: un netto aumento di prezzo di tutti i piani annuali di abbonamento della piattaforma.

Si parla di aumenti sostanziali che saranno attivi dal 6 settembre, ragion per cui se volevi rinnovare ti consigliamo di farlo adesso approfittando delle carte prepagate che trovi anche su Amazon. Non preoccuparti, ti daremo una mano noi di seguito.

PlayStation Plus: rinnovalo ora prima dell’aumento

Questi i nuovi prezzi degli abbonamenti 12 mesi delle tre fasce di abbonamento a PlayStation Plus:

PlayStation Plus Essential a 71,99 euro (prima a 59,99 euro)

(prima a 59,99 euro) PlayStation Plus Extra a 125,99 euro (prima a 99,99 euro)

(prima a 99,99 euro) PlayStation Plus Premium a 151,99 euro (prima a 119,99 euro)

Aumenti importanti che non hanno mancato di scatenare furenti polemiche sui social network. Il nuovo listino prezzi entrerà in vigore dal 6 settembre 2023, ma se sei già abbonato puoi rinnovare al vecchio prezzo fino al 6 novembre. Tuttavia, meglio farsi trovare preparati, specie se il tuo abbonamento è scaduto da poco o lo farà a breve e approfittare delle carte prepagate ancora disponibili al precedente listino:

Ti ricordiamo che PlayStation Plus Essential è obbligatorio per giocare online su PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre i tagli Extra e Premium ti permettono di accedere ad un catalogo di giochi da scaricare comodamente sulla tua console. Il Premium include anche vecchi giochi per PS1, PS2 e PS3, ideale per i nostalgici. Affrettati dunque a rinnovare prima dell’aumento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.