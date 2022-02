PlayStation Now, svelati i giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2022

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, Sony ha svelato i giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2022 del PlayStation Now, il servizio in abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di titoli in streaming e in download.

Tra le novità di questo mese spicca senza dubbio la presenza di Shadow Warrior 3 che, in perfetto stile Xbox Game Pass, è stato inserito sin dal D1. Da segnalare anche il debutto di Crysis Remastered, rimasterizzazione dell'omonimo sparatutto sci-fi di Crytek. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo dall'1 marzo.

PlayStation Now marzo 2022 – scopriamo i nuovi giochi gratis PS4

Shadow Warrior 3 – Disponibile su PS Now fino al 4 luglio

Un titolo in prima persona che miscela in modo perfetto sparatorie frenetiche, combattimenti corpo a corpo e uno spettacolare sistema di movimento a corsa libero. Un ex mercenario della Yakuza e il suo ex datore di lavoro si mettono in viaggio insieme per compiere un'improbabile missione…

Crysis Remastered

Lo sparatutto in prima persona di Crytek ritorna in questa versione rimasterizzata offrendo agli appassionati il suo classico gameplay ricco d'azione, un mondo sandbox ed emozionanti battaglie epiche abbellite dai miglioramenti grafici garantiti da questa versione, incluso il ray tracing.

Relicta

Nei panni di un fisico bloccato su una base lunare abbandonata, dovremo sfruttare la gravità e il magnetismo per risolvere i complessi rompicapi di questo particolare puzzle game in prima persona. Combinando le nostre abilità dovremo anche mettere insieme i dettagli dell'indagine sull'anomalia che ha coinvolto la Relicta.

Chicken Police – Paint it Red!

Un satirico poliziesco che si caratterizza per la presenza di una ricca storia zeppa di dialoghi che rispettano la tradizione dei romanzi visivi e dei classici giochi d'avventura. Sonny Featherland e Marty MacChicken erano una volta un leggendario duo di detective, chiamato Chicken Police. Sono passati diversi anni però dai tempi d'oro e adesso si ritrovano a lavorare insieme sul caso più strano che gli sia mai capitato nella loro lunga carriera.