PlayStation Now, Final Fantasy 12 tra i giochi gratis di gennaio 2022

Final Fantasy 12 e Mortal Kombat 11 sono indubbiamente i giochi gratis di riferimento dell'offerta PlayStation Now di gennaio 2022.

Sono in totale 6 i giochi che verranno inseriti da domani, 4 gennaio, che vi elenchiamo di seguito:

Mortal Kombat 11

Final Fantasy 12 The Zodiac Age

Fury Unleashed

Unturned

Super Time Force Ultra

Kerbal Space Program Enhanced Edition

PlayStation Now: scopriamo i giochi gratis di gennaio 2022

Final Fantasy 12 The Zodiac Age è la riedizione per PlayStation 4 del popolare JRPG Square Enix lanciato originariamente per PlayStation 2. Questa nuova versione include ovviamente personaggi e filmati completamente rimasterizzati in alta definizione, il supporto ai trofei PS4, funzioni di condivisione, una modalità di salvataggio automatico e tempi di caricamento ridotti.

Mortal Kombat 11 invece, manco a dirlo, è l'ultima iterazione della nota e storica serie di picchiaduro. Definito come uno dei migliori esponenti del genere della sua generazione, rappresenta senza dubbio un regalo niente male per tutti gli appassionati di questo tipo di giochi.

Fury Unleashed è un roguelike dal ritmo frenetico, in cui dovremo farci strada attraverso le pagine di un fumetto in continua evoluzione. Include anche una modalità cooperativa online o locale.

Unturned ci mette nei panni di un sopravvissuto nelle rovine sandbox a mondo aperto infestate da zombie della società moderna. Per sopravvivere, dovremo collaborare con i nostri amici e stringere preziose alleanze per trovare armi e rifornimenti con cui affrontare la pandemia.

Super Time Force Ultra è un platform con elementi di azione che ci permette di viaggiare nel tempo. È proprio quest'ultimo a rappresentare una vera e propria arma a nostra disposizione, dato che potremo curvarlo, espanderlo e restringerlo a piacimento sul campo di battaglia.

Infine, Kerbal Space Program ci chiederà di dirigere il programma spaziale di una razza di alieni, noti come Kerbal. Lanciando i nostri amici in orbita, potremo esplorare le lune e i pianeti del sistema solare, per costruire basi e stazioni spaziali con cui espandere ancora di più il raggio d'azione.

PlayStation Now è un servizio in abbonamento che permette di accedere in cloud ad un vasto catalogo di giochi PS1, PS2, PS3 e PS4. I titoli PlayStation 4 possono anche essere scaricati su console in stile Xbox Game Pass.