PlayStation Now, ecco i giochi gratis di febbraio 2022: c'è un GTA!

Sony ha presentato la lista dei giochi gratis di febbraio 2022 che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Now. Spicca, come da indiscrezioni, la presenza di GTA Vice City – The Definitive Edition, tratto direttamente dalla raccolta che ci ha portato i remake dei tre episodi dell'epoca PlayStation 2. Per gli altri, ecco Little Big Workshop, Through the Darkest of Times e Death Squared.

PlayStation Now febbraio 2022 – scopriamo i giochi gratis del mese

GTA Vice City – The Definitive Edition (disponibile fino al 2 maggio)

“Gioca a Grand Theft Auto: Vice City, il classico che ha ridefinito il genere, aggiornato per la nuova generazione e ora dotato di ottimizzazioni su tutta la linea, tra cui nuove luci e miglioramenti agli ambienti, texture ad alta risoluzione, maggiori distanze di rendering, controlli e puntamento in stile Grand Theft Auto V e molto altro ancora, per dare vita a questo universo amatissimo con nuovi livelli di dettaglio.”

Little Big Workshop

“Vesti i panni di un industriale responsabile della gestione della tua fabbrica di tavoli. Organizza il reparto di produzione, gestisci i lavoratori, acquista macchinari e progetta linee di produzione efficienti, tutto nei tempi e in risposta alle esigenze dei clienti.“

Through the Darkest of Times

“Sei il leader di una piccola cellula della resistenza nella Berlino del 1933 in questo gioco storico di strategia incentrato sulla resistenza. Il tuo obiettivo è infliggere piccoli danni al regime: rilasciare volantini per diffondere la consapevolezza tra le persone sulle realtà del regime nazista, scrivere messaggi sui muri, sabotare, raccogliere informazioni e reclutare altri seguaci. E tutto questo mantenendo la tua copertura: se le forze del regime scoprono il tuo gruppo, la vita di ogni membro è in pericolo.”

Death Squared

“Riunisciti con il tuo partner, con un gruppo di amici o con tutta la famiglia e guida squadre di due o quattro robot in livelli sempre più complessi per raggiungere gli obiettivi codificati in base ai colori. Ma attenzione! Il percorso di ciascun livello è costellato di trappole mortali che in un attimo manderanno gli automi nella grande discarica nel cielo. Per andare avanti, i giocatori devono collaborare superando ogni fase per tentativi e mettendo in azione le conoscenze acquisite in precedenza per sopravvivere e vincere. Oltre alla modalità storia per due giocatori, Death Squared include delle pazze sfide “party chaos” progettate appositamente per gruppi di quattro persone. I giocatori singoli possono anche giocare alla modalità storia tradizionale per due giocatori e due giocatori possono affrontare la sfida “party chaos”, controllando due robot con un unico controller.“

PlayStation Now è un servizio in abbonamento in stile Xbox Game Pass che, al prezzo di un corrispettivo mensile, permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi PS1, PS2 e PS3 giocabili esclusivamente in cloud. Presenti anche i giochi PS4 che, oltre ad essere giocati in streaming, possono anche essere scaricati nella propria console.