Tramite un post su Twitter, PlayStation Italia comunica l'apertura del proprio canale Twitch, fissando la data della prima trasmissione al prossimo 7 luglio alle ore 18:00.

È nato il canale Twitch di PlayStation Italia… Seguite la prima live il 7 luglio dalle ore 18: https://t.co/TqJKv9mZm6 pic.twitter.com/UE4DhnMENH — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 2, 2021

La divisione italiana di PlayStation ci da appuntamento a mercoledì prossimo, ma non è chiaro quale saranno i temi trattati durante la trasmissione in diretta. Il nuovo canale sul sito viola potrebbe – in futuro – trasmettere le conferenze Sony sottotitolandole in italiano, come già accade su Twitch con Nintendo Italia. Aspettiamo ulteriori informazioni da parte di PS Italia, chissà che la prima live possa nascondere interessanti sorprese o annunci inaspettati.

