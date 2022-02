PlayStation farà altre acquisizioni dopo Bungie, la conferma del CEO

Se da una parte l'acquisizione di Bungie, annunciata da Sony PlayStation nella serata di ieri, ha scosso nuovamente l'industria dei videogiochi, dall'altra ci si chiede se la compagnia giapponese abbia in programma altre operazioni del genere, come del resto dicono alcune voci di corridoio. A confermarle ci pensa direttamente Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Il futuro di PlayStation: altre acquisizioni in vista

“La nostra acquisizione è frutto di una risposta a Microsoft e Activision? No, queste conversazioni avvengono da mesi e sicuramente sono antecedenti all'attività che abbiamo visto quest'anno. […] Noi non abbiamo affatto finito. Con PlayStation abbiamo ancora molto strada da fare, altre mosse in programma“.

Sono state le parole dell'esecutivo nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz.

Naturalmente, il toto-nomi, come se fosse il calciomercato, è già partito: c'è chi pensa che possa trattarsi di investimenti che guardino questa volta al Giappone, come Capcom, Square Enix e Konami, altri pensano invece che si continuerà a puntare sull'occidente, valutando opportunità che possano rispondere ai nomi di Take-Two e Ubisoft. Si parla anche di Electronic Arts, ma l'enorme valutazione del publisher di FIFA e Battlefield suggerisce che possano entrare in gioco anche altri attori, come Disney o Meta.

Sicuramente, l'industria videoludica ci sta abituando a una nuova fase fatta di fusioni e acquisizioni, come se i principali protagonisti del settore stessero preparando i pezzi sulla scacchiera per la partita futura che verrà, che non potrà che includere il segmento del mobile, dei servizi online e del cloud gaming, ormai in decisa crescita.