Playstation DualSense a prezzo DISINTEGRATO a soli 49€ su Amazon, corri

Non hai un minuto da perdere. Se stavi valutando l’acquisto di un nuovo Playstation DualSense allora questo è il tuo momento di agire. Sceglilo in versione grigio militare e portalo a casa con un risparmio che è notevole.

Proprio su Amazon è andato in sconto con un ribasso che fa gola. In fine dei conti il prezzo scende a soli 49€ per pagarlo così poco che neanche in occasioni speciali potrebbe sembrare vero. Collegati al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Playstation DualSense, il controller che ti serve assolutamente

Magari ti piace fare giochi in compagnia o il tuo Playstation DualSense ha quel problema di drift che proprio non si vuole risolvere. In un caso o nell’altro, non perdere tempo perché oggi puoi portarne uno nuovo di zecca a casa.

Questa versione grigia e con trama militare è bella e non può mancare tra le tue mani. Naturalmente non cambia niente dalla classica versione che hai trovato in confezione: ha tutti le sue funzioni ma cambia semplicemente la skin.

Grilletti adattivi, connettività Bluetooth, touchpad ed entrata per il microfono.

Un vantaggio assoluto? La scocca non essendo bianca tende a sporcarsi di meno o, quanto meno, mimetizza di più quegli aloni scuri che si creano quando giochi tante ma tante ore.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo Playstation DualSense in versione grigio militare a soli 49€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.