Tornano i Days of Play di PlayStation, iniziativa che porta sconti esclusivi su una selezione di titoli e servizi per PS4 e PS5. Le offerte partono da domani – 26 maggio – e terminano il prossimo 9 giugno, per celebrare la community delle console Sony.

La promozione è attiva anche sugli store online come Amazon, sono in offerta diverse esclusive Sony come Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Demon's Souls e altri. Inoltre è possibile acquistare in promozione anche l'abbonamento al servizio PlayStation Plus.

Non sono previsti sconti su console e accessori hardware, ma le offerte coinvolgono anche il PS Store, con promozioni esclusive su PS4, PS5 e PS VR. Sono attesi sconti anche sul servizio PlayStation Now e su alcune “PlayStation Hits“, una selezione di titoli di spicco proposti a prezzi ribassati.

In attesa di conoscere – tra stasera e domani – la lista completa delle offerte relative ai Days of Play, possiamo iniziare a scrivere la nostra lista della spesa e sperare che Sony proponga sconti interessanti. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames