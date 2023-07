PlayStation Classic: rivivi gli anni '90 con la console più INCREDIBILE che ci sia

Oggi vi parleremo di un gadget piccolo, economico ma che renderà felici i millennials che hanno vissuto gli anni ’90. La PlayStation Classic, rilasciata nel dicembre 2018 da Sony, ha portato una ventata di nostalgia nel mondo videoludico. Questa piccola console miniaturizzata ha catturato l’immaginazione degli utenti di tutte le età, offrendo un assaggio dei giorni d’oro della PlayStation originale. Su Amazon la pagherete solo 124,99€, spese di spedizione incluse.

PlayStation Classic: la console per chi vuole fare un tuffo nel passato

La PlayStation Classic ha un design ispirato alla console originale del 1994, ma in una versione ridotta al 45% delle dimensioni dell’originale. La console è dotata di due controller classici, che ricreano la sensazione dei controller originali della prima PlayStation. Il design è elegante e minimalista, con porte HDMI e USB per collegare la console alla TV e all’alimentazione. Al suo interno presenta 20 giochi preinstallati, tra cui alcuni dei titoli più celebri della sua antenata originale. Tra i capitoli inclusi ci sono “Final Fantasy VII”, “Metal Gear Solid”, “Resident Evil”, “Tekken 3”, “Ridge Racer Type 4” e molti altri.

Riprodurre i capolavori dell’epoca su questo prodotto così iconico è un tuffo nella nostalgia per tutti coloro che hanno vissuto l’epoca della PlayStation originale. I joypad sono fedeli all’originale, il design pure e pensate che si può anche scegliere di godere dell’aspect ratio a 3:2 o in 16:9.

Insomma, PlayStation Classic ha giocato un ruolo significativo nel riportare alla luce i grandi videogame storici della PlayStation originale. Ha offerto una piacevole opportunità per gli utenti più giovani di scoprire alcuni dei titoli più iconici del passato e per i nostalgici di rivivere le loro avventure preferite. Con soli 124,99€ non può mancare nella vostra collezione; compratela adesso. Le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto e la consegna sarà celere e immediata.

