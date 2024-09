PlayStation annuncia una linea di console e accessori per il 30esimo anniversario

Sony ha deciso di festeggiare in grande stile il 30esimo anniversario del marchio presentando una linea in edizione limitatissima di PS5, PS5 Pro, PlayStation Portal, DualSense e altri accessori che richiamano lo stile nostalgico degli anni ’90.

I design rendono omaggio al lancio della primissima console PlayStation, lanciata per la prima volta il 3 dicembre 1994: ecco perché tutti i prodotti di questa linea richiamano i colori originali di quella macchina, persino con un paio di chicche niente male.

Ad esempio, la PS5 Pro, oltre alla colorazione in edizione limitata e alle caratteristiche che faranno parte anche del modello standard, include degli oggetti da collezione pensati per l’occasione:

Un cavo USB-C per il controller DualSense in stile PS1

per il controller DualSense in stile PS1 Quattro fascette per cavi con i simboli di PlayStation

con i simboli di PlayStation Un adesivo PlayStation

PlayStation Un poster PlayStation in edizione limitata

PlayStation in edizione limitata Una graffetta PlayStation

Lo stesso discorso vale per la PlayStation 5 Digital Edition. In entrambi i casi è inclusa anche una cover per l’unità disco venduta separatamente, in modo che se si decidesse di acquistare a parte il lettore si potrà coprirlo con un pezzo che richiama lo stile e il design di questa collezione.

Oltre alle console, arriveranno anche un DualSense e un DualSense Edge in edizione limitata e persino PlayStation Portal, che somiglierà ad una vera e propria PS1 portatile.

Il lancio della linea è previsto per il 21 novembre, ma non sono stati ancora rivelati i prezzi: i preordini partiranno dal 26 settembre su PlayStation Direct e dal 10 ottobre anche presso gli altri rivenditori. La console PS5 Pro verrà prodotta in soli 12.300 esemplari.