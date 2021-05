PlayStation 5 torna a bomba sul catalogo online di MediaWorld. Non è stato specificato quando, ma la console tornerà presto acquistabile sul sito ufficiale. Ecco come fare per prepararti all’acquisto.

PlayStation 5 torna da Mediaworld: come acquistarla

L’unica cosa che viene specificata è di assicurarsi di avere un account My Mediaworld per poter accedere a Mediaworld.it. Dopo aver verificato questo step, è importante essere certi che i dati di fatturazione e spedizione siano assolutamente corretti: non potrai perdere tempo in fase di acquisto.

Infine, quello che è necessario fare è seguire i social dell’e-commerce perché – con ogni probabilità – è così che verrà resa nota la disponibilità di PlayStation 5 sullo store online. Possiamo anticiparti che ci sarà da essere molto attenti e parecchio veloci. Naturalmente, sulle pagine di Telefonino.net – e sul nostro canale canale Telegram dedicato – renderemo nota in tempo reale la disponibilità di PS5 da Mediaworld.

Riassumendo:

assicurati di avere un account My Mediaworld funzionante;

controlla tutti i dati personali;

segui i social di Mediaworld e i canali di Telefonino.net.

… e buona fortuna!

