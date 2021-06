Parte la coda virtuale sul sito GameStop, torna in vendita la PlayStation 5 con scorte estremamente limitate. Soltanto i più rapidi e fortunati riusciranno ad aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento, finalizzando l'acquisto. Una volta connessi al sito è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità acquisita e ripartire dal fondo della fila.

La nuova console Sony è disponibile in due versioni: Standar Edition e Digital Edition. Quest'ultima è perfetta per chi intende affidarsi esclusivamente alla vandita di giochi in digitale, risparmiando ben 100€ sull'acquisto della console, mentre la PS5 Standard Edition è dotata di lettore ottico e consente di inserire i dischi.

Oltre ad augurarvi buona fortuna per l'acquisto di PlayStation 5 sul sito GameStop, vi invitaimo a seguire anche il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

