PlayStation 5 Standard Edition: prezzo FUORI DI TESTA (solo 429,98€)

PlayStation 5 di Sony (standard edition) è disponibile al prezzo di 429,98€.

PlayStation 5: la miglior console attualmente disponibile

La PlayStation 5 è alimentata da una CPU AMD Ryzen Zen 2 Octa-Core e una GPU AMD RDNA 2, e vi garantirà prestazioni di gioco veloci e fluide. La grafica ray-tracing offre immagini realistiche e dettagliate e avrete accesso anche ad una risoluzione fino a 8K. Mai vista una console del genere. L’archiviazione SSD ultra-veloce della PlayStation 5 elimina i tempi di caricamento nei titoli (anche in quelli più complessi), consentendovi così di immergervi nell’azione senza precedenti.

Il controller DualSense è uno degli elementi distintivi della PS5; con la tecnologia feedback e i grilletti adattivi che si adattano alle varie situazioni di gioco, avrete un’esperienza unica al mondo. C’è poi una vasta libreria di giochi, che spazia dai titoli di lancio alle esclusive Sony e ai giochi di terze parti. Da “Demon’s Souls” a “Spider-Man 2”,. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità, è possibile giocare ai videogame PS4 sulla nuova console.

PlayStation Plus è un sistema che consente ai giocatori di sfidare amici o partecipare a competizioni online. Questa è la standard edition, ovvero la versione con il lettore Blue-Ray per i giochi fisici.

