PlayStation 5 Slim: un'OCCASIONE da non perdere (-18%)

La PlayStation 5 Slim è finalmente disponibile con uno sconto eccezionale del 18% su Amazon, rendendo questo il momento ideale per aggiungere l’ultima console di Sony alla tua collezione. Approfitta subito di questa opportunità e falla tua al prezzo speciale di soli 450,00 euro, anziché 549,99 euro.

PlayStation 5 Slim: il tuo sogno può diventare realtà

Il design sottile della PS5 Slim combina potenza e eleganza in una forma compatta, rendendola un’aggiunta perfetta a qualsiasi setup di gioco. Con 1 TB di memoria di archiviazione SSD integrata, avrai sempre spazio per i tuoi titoli preferiti, pronti per essere giocati senza tempi di attesa grazie all’unità SSD ad altissima velocità che ottimizza le tue sessioni di gioco con caricamenti quasi istantanei.

Il sistema I/O integrato permette agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità SSD così rapidamente da creare esperienze di gioco mai viste prima. Grazie al Ray Tracing, i giochi per PS5 supportati offrono un realismo senza precedenti, con ombre e riflessi incredibilmente realistici. Inoltre, l’esperienza di gioco su TV 4K ti permetterà di godere di immagini nitide e dettagliate, con una frequenza fotogrammi fino a 120 fps e supporto per output a 120 Hz sui display compatibili, garantendo un’azione di gioco fluida e scorrevole.

La tecnologia HDR porta i colori dei giochi per PS5 a un livello superiore di intensità e realismo, mentre la tecnologia audio 3D Tempest crea paesaggi sonori immersivi, dove il suono sembra provenire da ogni direzione. Con il feedback aptico del controller wireless DualSense, potrai sentire gli effetti e l’impatto delle tue azioni di gioco, mentre i grilletti adattivi offrono diversi livelli di resistenza dinamica che simulano l’impatto fisico delle attività di gioco.

ASTRO’S PLAYROOM, pre-installato sulla console, ti permetterà di esplorare quattro mondi unici, sfruttando appieno le versatili funzionalità del controller DualSense. Inoltre, la retrocompatibilità ti consente di riprodurre oltre 4000 giochi per PS4, con la funzione di potenziamento dei giochi che offre una frequenza fotogrammi più veloce e fluida per alcuni dei migliori titoli della generazione precedente.

Non perdere questa occasione unica per ottenere la PS5 Slim con uno sconto imperdibile su Amazon. Approfitta di questa offerta e acquistala al prezzo speciale di soli 450,00 euro, prima che sia troppo tardi.