PlayStation 5 Slim: sconto UFFICIALE di primavera su Amazon (-75€)

Torna anche su Amazon la possibilità di acquistare la nuova PlayStation 5 Slim con un importante sconto ufficiale. Da oggi te la puoi portare a casa infatti a soli 474 euro invece di 549,99, risparmiando ben 75 euro sul costo ufficiale

Se preferisci, lo stesso sconto è attivo anche sul bundle che include un secondo controller DualSense che può essere tuo a soli 534 euro invece di 609,99. A te la scelta!

PlayStation 5 Slim in offerta ufficiale: è il momento di acquistarla

PlayStation 5 Slim è il nuovo modello della console di ultima generazione Sony, caratterizzato per un design più compatto e leggero che si traduce in un volume ridotto del 30% e di un peso inferiore dal 18 al 24%. Le caratteristiche tecniche hardware interne sono le stesse, fatta eccezione per l’unità SSD che passa da 825GB a 1TB, dandoti dunque più spazio per i tuoi giochi.

Dotata di lettore disco, la console arriverà a casa in una confezione che include anche un controller DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e i vari materiali stampati. Una buona opportunità per portarti a casa il sistema di gioco più desiderato nella sua ultima interazione, specie pensando alle ultime importanti uscite come Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2 e Rise of The Ronin.

Non perdere altro tempo e portati a casa la tua PS5 Slim su Amazon a 474 euro invece di 549,99. Con la spedizione Prime la riceverai già domani.