PlayStation 5 Slim: il bundle con 2 DualSense è in SCONTO su Amazon

L’acquisto del secondo controller per la propria console è uno scoglio che prima o poi tutti vogliono superare: perché fa comodo averlo, perché se si vuole giocare in compagnia di amici o familiari è subito pronto all’azione. Bene, con questo bundle risolvi subito: include la PlayStation 5 Slim con ben due controller DualSense e puoi acquistarlo in offerta a soli 534 euro invece di 609.

PlayStation 5 Slim con 2 DualSense: il bundle perfetto

La confezione include quindi la PlayStation 5 Slim, la nuova versione della console di ultima generazione di casa Sony contraddistinta da un design più leggero e compatto, oltre che per un SSD da 1TB (quello precedente era da 825GB).

Il resto del pacchetto comprende ben due controller DualSense, il rivoluzionario pad dotato di funzionalità come i trigger adattivi e il feedback aptico pensati per coinvolgerti al meglio nell’azione di gioco. In questo modo potrai avere sempre un doppio controller a disposizione, sia per te, sia per giocare con chi vuoi.

E infine c’è tutto il resto: cavo HDMI, cavo di alimentazione, il cavo USB-C per la ricarica dei controller e i vari materiali stampati. Il prezzo è davvero eccezionale: 534 euro invece dei 609,99 richiesti di listino. Perfetto per avere un pacchetto già completo di tutto.

