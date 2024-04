PlayStation 5 Slim da 1TB è IMPERDIBILE a questo prezzo!

Questa volta non avrai più scuse per non prender PlayStation 5. Con l’offerta eBay, avrai l’occasione di prendere il modello “Slim” con lettore di dischi, a soli 419,99€ al posto degli originari 549,99€!

Tutte le caratteristiche di PlayStation 5 Slim

Sotto la sua scocca si cela una potenza straordinaria, grazie al processore AMD Zen 2 con 8 core e alla scheda grafica AMD Radeon RDNA 2 con 36 CU. Questo ti permette di vivere ogni titolo che giochi, godendo di una grafica spettacolare e di un frame rate fluido. Inoltre, con l’audio 3D Tempest, potrai vivere un’esperienza sonora senza precedenti, percependo i suoni da ogni direzione con una precisione incredibile.

L’SSD integrato da 1 TB assicura, poi, tempi di caricamento ultraveloci, consentendoti di passare da un gioco all’altro senza alcuna interruzione.

Non manca il controller DualSense: una vera rivoluzione nel mondo del gaming, grazie al suo feedback tattile e ai grilletti adattivi che ti fanno sentire ogni azione come se fossi davvero nel gioco. E con una vasta libreria di giochi esclusivi, tra cui Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, la PlayStation 5 Slim ti offre un’esperienza di gioco unica nel suo genere.

Inoltre, con il servizio PlayStation Plus, potrai giocare online con i tuoi amici, affrontando sfide multiplayer e chattando mentre giocate. E se vuoi condividere le tue avventure con il mondo, potrai trasmettere in streaming i tuoi giochi preferiti su Twitch o YouTube.

La confezione include anche due piedini base orizzontale per assicurare una stabilità impeccabile della console, un cavo HDMI che promette una grafica mozzafiato, e un cavo di alimentazione per ore di divertimento ininterrotto.

Entra a gamba tesa nella next-gen con PlayStation 5 Slim a soli 419,99€!