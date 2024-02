PlayStation 5 Slim: continua la SUPER OFFERTA di febbraio

Hai ancora la possibilità di entrare nella nuova generazione di videogiochi targati Sony approfittando dell’offerta attiva sulla PlayStation 5 Slim: il nuovo modello è disponibile in sconto a 474 euro invece di 549,99. Un’occasione da non perdere dato che all’orizzonte non si intravedono tagli di prezzo ufficiali.

PlayStation 5 Slim in offerta: è la tua occasione

La PlayStation 5 Slim è l’ultimo modello della console lanciato dalla compagnia giapponese: rispetto al primo messo in commercio nell’ormai lontano 2020, è dotato di un corpo più leggero e snello, che permette un più facile posizionamento sul mobile della TV o dove preferisci.

Dotata di lettore disco, questa console include anche un SSD da 1TB offrendo più spazio di archiviazione per i propri giochi a confronto con l’originale, che era invece dotato di un disco da 825GB. Per il resto, nella confezione troverai il rivoluzionario controller DualSense, insieme al cavo HDMI e al cavo di alimentazione e un piccolo stand per tenerla in orizzontale.

Lo stand per posizionarla in orizzontale, invece, andrà acquistato a parte. Approfitta quindi dello sconto e portati a casa la nuova PlayStation 5 Slim a 474 euro invece di 549,99. Con la spedizione Prime la riceverai in 48 ore al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.