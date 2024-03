PlayStation 5 Slim con lettore disco a 120 euro in MENO: l'affare è su eBay

Torna su eBay l’offerta migliore per acquistare la nuova PlayStation 5 Slim con lettore disco. Inserendo il codice sconto PSPRMAR24 puoi portartela a casa a soli 429,90 euro invece di 549,90.

Con l’acquisto avrai diritto alla garanzia italiana di 2 anni e alla spedizione veloce e gratuita: nel giro di 48/72 ore la console sarà a casa tua pronta ad essere spacchettata e collegata al tuo televisore.

PlayStation 5 Slim con lettore disco: a questo prezzo non la trovi da nessuna parte

Il modello Slim è l’ultima incarnazione della console di casa Sony: rispetto alla versione originale presenta un volume ridotto del 30% e un peso inferiore tra il 18% e il 24% a seconda del modello preso in riferimento.

L’unità SSD interna è passata da 825GB a 1TB, dandoti più spazio per i tuoi giochi. Per il resto, le caratteristiche hardware interne sono le stesse, così come la dotazione in confezione: la console, un controller DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e i vari materiali stampati.

Lo sconto è attivo sulla versione già dotata di lettore disco, quindi potrai eseguire giochi, film e serie TV sia in formato fisico che digitale. Il prezzo di listino sarebbe di 549,90 euro, ma grazie alla promozione su eBay la puoi acquistare a soli 429,90 euro. Un risparmio clamoroso che puoi attivare inserendo il codice PSPRMAR24 al momento del checkout.