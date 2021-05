Sony Group ha detto agli analisti che PlayStation 5 scarseggerà ancora per un altro anno abbondante. Ciò significa che l’obiettivo di vendita dell’ultima console di gioco del colosso nipponico rimarrà limitato.

PlayStation 5: scorte limitate per molto tempo

Quando Sony ha pubblicato il suo rapporto finanziario alla fine di aprile, ha affermato che dal suo lancio avvenuto lo scorso anno, PlayStation 5 ha venduto 7,8 milioni di unità (dato aggiornato al 31 marzo). La società ha anche affermato che prevede di vendere almeno 14,8 milioni di unità nell’attuale anno fiscale.

Inoltre, a partire dalla fine del 2020, il record dell’azienda mostra che ha spedito 4,5 milioni di unità PS5 in tutto il mondo. Ciò significa che da gennaio a marzo 2021, la console next-gen è stata venduta per 3,3 milioni di unità.

Sony ha dichiarato agli analisti in una conferenza stampa dopo il rapporto sugli utili: “tenere il passo con una forte domanda è una sfida”. Dalla sua uscita nel novembre dello scorso anno, è stato davvero difficile mantenere il suo inventario. Ciò è in parte dovuto alla carenza di componenti come i semiconduttori.

Il Chief Financial Officer di Sony, Hiroki Totoki, ha dichiarato in un briefing:

Non credo che la domanda si sia stabilizzata quest’anno. Anche se avremo più attrezzature e produciamo più PlayStation 5 il prossimo anno, la nostra offerta non sarà in grado di tenere il passo con la domanda.

Al momento, Sony non ha ancora dato un tempo ufficiale previsto per il ritorno alla normalità della fornitura.

La serie Sony PlayStation 5 viene rilasciata in due versioni: una con unità ottica e una in versione digitale. Sono entrambe dotate di CPU Zen 2 a 8 core personalizzata da 3,5 GHz di AMD (supporta la conversione di frequenza). La scheda grafica è la GPU personalizzata di AMD con architettura RDNA2.

Questa console è direttamente compatibile con i giochi PS4. Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha confermato che il 99% dei giochi per PS4 è riproducibile su PS5.

Questo dispositivo viene fornito con 16 GB di RAM GDDR6. La larghezza di banda della memoria è di 448 GB / se la memoria interna è di 825 GB. Tuttavia, lo spazio di archiviazione disponibile per gli utenti è di circa 650 GB.

Sony

Videogames