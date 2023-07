PlayStation 5 Pro, che SCOOP: ecco quanto sarà potente e quando uscirà

La prima a parlare di nuovi modelli di PlayStation 5, Pro compresa, è stata a sorpresa Microsoft nei documenti che hanno riguardato la sfida in tribunale contro la FTC per l’acquisizione di Activision Blizzard.

Tom Henderson, giornalista molto affidabile specie quando si tratta di anticipare nuovo hardware di casa Sony, ha pubblicato un articolo sul neonato sito di KeyToGaming.com in cui ha fatto il punto proprio su PS5 Pro: in Sony sarebbe in fase di sviluppo da tempo con nome in codice “Trinity” e data di lancio prevista per la fine del 2024.

PlayStation 5 Pro: un mostro di potenza per 4K e 8K

Lo sviluppo di Trinity sarebbe iniziato nel 2022 e gli eventi dimostrativi sarebbero già in corso con l’obiettivo di fornire i kit di sviluppo alla maggior parte degli studi entro la fine di novembre 2023.

Le fonti di Henderson, che hanno comprensibilmente chiesto di rimanere anonime, non scendono nel dettaglio per quanto riguarda le caratteristiche tecniche ma ci offrono una misura parlando di prestazioni.

Ecco allora che, come prevedibile, PlayStation 5 Pro punterà a offrire frame rate migliorati e costanti in risoluzione nativa 4K e darà modo di “sbloccare” una nuova modalità prestazioni per 8K e ray tracing accelerato.

L’obiettivo di lancio, come detto in apertura, sarebbe fissato per la fine del 2024. Tom Henderson ha già predetto con successo in passato il controller DualSense Edge, il Project Q e i nuovi auricolari wireless targati PlayStation.

