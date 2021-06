Tramite le pagine social ufficiali, MediaWorld ha comunicato le prossime disponibilità per PlayStation 5, annunciando un nuovo restock nei prossimi giorni. Martedì 22 giugno alle ore 15:00 sarà possibile acquistare la PlayStation 5 Digital Edition, mentre il giorno seguente, alla stessa ora, sarà la volta del bundle PS5 Standard Edition + Ratchet & Clank: Rift Apart. Il restock si concluderà giovedì 24 giugno con PS5 Standard Edition, disponibile sul sito della nota catena a partire sempre dalle ore 15:00.

MediaWorld ricorda che per tentare l'acquisto di PlayStation 5 occorre registrarsi in anticipo al sito e associare una carta di credito o un account PayPal. Questi accorgimenti consentiranno di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento con estrema rapidita, finalizzando l'acquisto della tanto ambita console next-gen di Sony.

In occasione del prossimo restock, il noto e-commerce mette in vendita entrambe le versioni della console: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. Quest'ultima è perfetta per chi intende affidarsi esclusivamente alla vandita di giochi in digitale, risparmiando ben 100€ sull'acquisto della console, mentre la PS5 Standard Edition è dotata di lettore ottico e consente di inserire i dischi, chi preferisce acquistare i titoli in copia fisica dovra dotarsi di questa versione. Inoltre la nuova PS5 è retro-compatibile, i giochi PS4 possono essere riprodotti senza alcun problema.

Oltre ad augurarvi buona fortuna per l'acquisto di PlayStation 5 da MadiaWorld, vi invitaimo a seguire anche il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames