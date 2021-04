Dalle ore 15:30 di oggi sarà possibile acquistare la PlayStation 5 dal portale di GameStopZing. Gli interessati (e i più veloci) potranno scegliere fra la Digital Edition, la Standard Edition con lettore Blu-Ray 4K UHD e avranno la possibilità di comporre il proprio bundle con il loro gioco preferito.

PS5 di nuovo disponibile dalle 15:30 su GameStopZing

Per chi volesse, proponiamo i link per poterla acquistare di seguito:

PlayStation 5 Standard Edition (499,99 euro);

PlayStation 5 Digital Edition (399,99 euro).

Ricordiamo che la differenza di 100 euro fra i due modelli è giustificata dal fatto che la versione standard dispone di un lettore Blu-Ray 4K UHD mentre con la Digital i giochi si scaricano solo virtualmente. Il secondo prodotto è anche più sottile del primo.

Se voleste abbinare un gioco fra quelli disponibili, troverete capolavori esclusivi come Spider-Man Miles Morales o le nuove avventure di Sackboy, Cyberpunk 2077 o il remake di Demon’s Soul. Ad ogni modo, tutti potranno provare ad acquistare la nuova console next-gen di casa Sony. Noi vi consigliamo di essere estremamente rapidi perché vi saranno poche unità disponibili e andranno a ruba nei primi secondi dall’apertura delle vendite.

Chi volesse può aggiungere alla propria PS5 un telecomando per l’home entertainment, le cuffie con microfono Pulse del brand nipponico un secondo DualSense (il joypad di nuova generazione) o uno stand per i due controller. Insomma, come si dice in questi casi: in bocca al lupo. Mi raccomando, salvatevi questo articolo e i link annessi che vi riporteranno immediatamente alla pagina di GameStopZing dove poter acquistare la Play. Fateci sapere se ci sarete riusciti.

Sony

Videogames