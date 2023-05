PlayStation 5: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon (con consegna rapida)

Sono lontani i tempi in cui acquistare una PlayStation 5 era una missione quasi impossibile: oggi, infatti, la console di Sony presenta una disponibilità decisamente superiore ma trovarla in offerta non è semplice, in particolare su di uno store super affidabile come Amazon.

In questo momento, invece, è possibile acquistare una nuova PlayStation 5 al prezzo scontato di 518 euro invece di 549 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare la versione Standard della console, disponibile in pronta consegna fino ad esaurimento scorte.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

PlayStation 5 in pronta consegna e a prezzo scontato su Amazon

La PlayStation 5 continua ad essere la console di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi. Grazie ad una maggiore disponibilità rispetto al passato, la console è ora facile da acquistare, mettendo a disposizione degli appassionati tantissimi giochi per ore e ore di puro divertimento.

La nuova proposta disponibile in questo momento su Amazon è, quindi, un’occasione imperdibile per mettere le mani sulla versione Standard della console di Sony che è già pronta per il futuro, con l’uscita video 8K e il supporto a tutte le ultime tecnologie legate al mondo del gaming.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la PlayStation 5 al prezzo scontato di 518 euro invece di 549 euro. La console è disponibile con una consegna rapida. Per accedere all’offerta, prima che le unità disponibili terminino, è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.