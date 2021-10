PlayStation 5: le prove gratuite dei giochi dureranno solo poche ore

PlayStation 5 ha messo a disposizione degli utenti una nuova funzionalità grazie a cui sarà possibile provare in maniera del tutto gratuita alcuni tra i giochi pubblicati sullo store. Nello specifico, parliamo di Sackboy: Una Grande Avventura e Death Stranding: Director's Cut. Per il momento tale possibilità non è ancora fruibile in Italia, ma solamente nel Regno Unito dove però i videogiocatori devono misurarsi con una vera e propria corsa contro il tempo.

6 ore per provare gratuitamente alcuni giochi per PlayStation 5

Sì, avete letto bene: qualora gli utenti decidessero di testare in modalità Game Trials i suddetti titoli avrebbero solamente 6 ore per farlo. Fate attenzione però, non stiamo parlando di 6 ore di gameplay: l'inquietante conto alla rovescia partirebbe nel momento stesso in cui dovesse cominciare il download su PS5.

Considerando il fatto che un gioco come Death Stranding pesi circa 68 GB, è molto probabile che gli utenti con una connessione ad internet non particolarmente veloce si accontenterebbero esclusivamente di visualizzarne i titoli iniziali (o forse nemmeno quelli). Ma niente paura, il meraviglioso popolo di Reddit ha già pronta la soluzione:

create un nuovo account impostando la stessa regione dell'account principale;

dal nuovo account, scaricate la prova gratuita del gioco;

al termine del download, tornate sull'account principale e selezionate “Download Trial“;

essendo il gioco già scaricato (tramite l'account secondario), le 6 ore saranno impiegate solo per il gameplay.

Vi terremo chiaramente aggiornati nel momento in cui la possibilità di provare gratuitamente alcuni giochi per PlayStation 5 dovesse coinvolgere anche gli utenti in Italia.