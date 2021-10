Godfall per PlayStation 5 al 50%: acquistalo subito

Se Godfall è un titolo che ti ispirava, finalmente è arrivata l'occasione di farlo tuo. In promozione su Amazon te lo porti a casa a sol 39,90€ ossia al 50%. Disponibile per la spedizione immediata, lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto.

Godfall: un titolo eccezionale su PlayStation 5

Capace di farti avventurare in paesaggi esotici e non solo, Godfall è un gioco veramente pazzesco. Al 50%, ti permette di vivere un'avventura a 360° a un prezzo eccezionale. Unica accortezza a cui devi fare attenzione è che l'offerta è relativa al gioco in versione fisica, quindi è perfetto per te se possiedi la Standard Edition della console.

La trama recita:

Aperion è sull’orlo della rovina. Sei l’ultimo dei cavalieri Valoriani, guerrieri divini che possono indossare le Armature Valoriane, leggendarie corazze che trasformano chi le porta in un inarrestabile maestro del combattimento.

In altre parole dovrai diventare maestro di tutte e cinque le classi di armi presenti nel gioco e salire di livello per poter acquisire nuove abilità e proseguire con la storia. Se ancora non l'avessi capito, si tratta di un RPG che porta l'onore di essere il primo looter-slasher della categoria.

Con questa edizione parti con lo starter pack che ti da accesso a una selezione di potenti oggetti da sfruttare nel gameplay. In più puoi optare per diverse modalità di gioco visto che sono presenti il single player e la modalità co-op online con tre giocatori.

Acquista subito Godfall su Amazon per PlayStation 5 a soli 39,90€. Lo ordini e diventa tuo a tempo record grazie alle spedizioni Prime. Se non sei abbonato, non ti preoccupare perché lo riceverai comunque gratuitamente, ci impiegherà solo qualche giorno in più.

Di seguito ti lascio un trailer per capire le potenzialità di questo titolo.