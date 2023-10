PlayStation 5 in offerta a 399€, venduta e spedita da Amazon

È il momento di comprare la PlayStation 5. La console di Sony, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 399 euro per la variante Digital. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo: la console è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Si tratta di una vera e propria offerta flash.

PlayStation 5 in offerta su Amazon: un best buy assoluto

La nuova promozione è l’occasione giusta per acquistare la PlayStation 5 Digital. A questo prezzo, anche considerando la garanzia dell’acquisto su Amazon, si tratta di un best buy. La console mette a sua disposizione un catalogo di giochi davvero ricco, con tante opzioni da sfruttare per ore e ore di divertimento. In questo momento, anche in vista del prossimo periodo natalizio, l’acquisto della console a questo prezzo è sicuramente una mossa vantaggiosa.

Da notare, invece, che la versione Standard della console, con lettore dischi integrato, ora costa 468 euro su Amazon e può rappresentare un’interessante alternativa per chi è alla ricerca della nuova console di Sony.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la PlayStation 5 Digital al prezzo scontato di 399 euro. L’offerta riguarda la versione venduta e spedita da Amazon, con possibilità di consegna gratuita nel giro di pochi giorni. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.