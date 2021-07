Sony ha pubblicato un nuovo video promozionale per mostrare all'opera la nuova PlayStation 5, in questo caso il filmato si incentra sulla qualità grafica dei titoli next-gen e sull'innovativo Ray Tracing.

In primo luogo vengono mostrate delle cinematiche di gioco del nuovo Gran Turismo 7, in uscita nel 2022. La voce narrante ci invita a focalizare l'attenzione sui raggi di sole che si riflettono in maniera uniforme e realistica sulla carrozzeria dei veicoli in corsa, tutto merito del Ray Tracing. Il filmato continua citando le opzioni grafiche offerte agli sviluppatori su PlayStation 5, si raggiunge la risoluzione nativa 4K e il framerate arriva fino a 120fps, a patto che si colleghi la console ad un TV o monitor compatibile con questa frequenza d'aggiornamento.

Successivamente viene mostrato Call of Duty: Black Ops Cold War, che da il meglio di sé proprio su PS5 con la modalità ad alto framerate. Non può mancare all'appello Demon's Souls, l'ottima esclusiva next-gen offre immagini mozzafiato e consente di scegliere tra 2 modalità di gioco: Cinematic Mode (in 4K) e Performance Mode (in FullHD a 60fps).

Il video si conclude con lo slogan “play like never before“, ovvero “gioca come mai prima d'ora“.

Videogames