L'ultimo firmware beta per PlayStation 5 ha sbloccato il supporto all'espansione della memoria interna, tramite l'installazione di dischi SSD in formato M.2. Sony ha annunciato quali sono i migliori modelli – ad alte prestazioni – da installare all'interno della console next-gen.

La lista dei dischi supportati è lunga, ma Sony ha scelto di consigliare l'installazione di pochi modelli specifici, cerchificandone le prestazioni e ufficializzando la compatibilità con PS5. Ecco gli SSD M.2 consigliati da Sony per espandere la memoria di PlayStation 5, si tratta dei migliori dischi in circolazione, che offrono prestazioni mai visti prima e un design estremamente compatto.

Spesso protagonista di interessanti promozioni su Amazon, il WD Black SN850 è disponibile nei tagli a partire da 250 GB fino a ben 2 TB. Questo disco targato Western Digital è tra i migliori in commercio e garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 7.000 MB/s, grazie alla tecnologia PCIe di quarta generazione e alle prestanti memorie 3D NAND.

Anche il FireCuda 530 sfrutta la tecnologia PCIe Gen4 e raggiunge fino a 7.300 MB/s in lettura. Il produttore dichiara ottime prestazioni in gaming e rende disponibile questo SSD nei tagli di memoria da 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB.

Il disco SSD M.2 top di gamma di Samsung si trova spesso in offerta su Amazon a prezzi molto interessanti, è disponibile in versione minima da 250 GB fino ad un massimo di 2 TB. Si tratta di uno dei modelli più apprezzati in commercio, sia in termini di affidabilità che di prestazioni, con trasferimento dati fino a 7.000 MB/s e tecnologia PCIe 4.0.

Sebbene si tratti di una soluzione non proprio economica, il disco NVMe AORUS 7000s entra di diritto nella lista dei dischi consigliati da Sony, per espandere la memoria interna di PlayStation 5. Il prodotto del sottobrand di Gigabyte garantisce – come rivela il nome stesso – velocità fino a 7.000 MB/s e sfrutta le nuove linee PCIe di quarta generazione.

I possessori di PS5 saranno felici di poter finalmente espandere la memoria interna della console, l'operazione risulta piuttosto semplice ed intuitiva, sebbene implichi il parziale smontaggio della console. L'installazione di dischi SSD M.2 non invalida la garanzia, l'operazione può essere effettuata anche senza l'aiuto di un centro assistenza o tecnico autorizzato.

Videogames