PlayStation 5 è su eBay per i Cyber eDays: consegna RAPIDA con FIFA 23

PlayStation 5 è disponibile su eBay in occasione dei Cyber eDays. La versione standard, quindi quella completa di lettore Blu Ray, è disponibile con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Si tratta dello speciale bundle, che include il popolare titolo FIFA 23.

Approfittandone prima che la disponibilità residua termini, puoi portare il set a casa a 759€ circa e riceverlo dopo pochissimo tempo. Assolutamente in tempo per metterlo sotto l’albero. Completa l’ordine rapidamente per approfittarne, la scorta residua durerà pochissimo.

PlayStation 5 è disponibile su eBay: sii veloce

L’edizione più completa, che arriva a casa con uno dei giochi più ricercati del momento. La versione che, grazie alla possibilità di accogliere anche i supporti fisici, ti darà modo di comprare i titoli che ami di più, decidendo solo in seguito se conservarli per collezione oppure rivendere, per prenderne altri. Uno dei più grandi limiti delle console “all digital” è proprio quello di poter solo acquistare i codici per scaricare i titoli, che non potrai mai prestare o rivendere.

Approfitta della possibilità offerta dai Cyber eDays di eBay e prendi la tua PlayStation 5 Standard Edition in pronta consegna nel bundle con FIFA 23. Completa adesso l’ordine, se ancora disponibile, per accaparrartela a 759€ circa con spedizioni veloci e gratuite. Sei ancora in tempo per salvare i regali di Natale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.