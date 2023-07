PlayStation 5 e Final Fantasy XVI: il BUNDLE del momento a meno di 550€

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente esclusiva; la meravigliosa PlayStation 5 di Sony, nella sua iterazione con supporto ai dischi fisici e con in bundle il nuovissimo Final Fantasy SVI (il titolo del momento), si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 549,99€.

PlayStation 5 e Final Fantasy XVI: il bundle che aspettavi

La PlayStation 5 si distingue immediatamente dalla competitor Xbox per il suo design audace e futuristico. La console è caratterizzata da linee fluide e curve eleganti, con una combinazione di bianco e nero che la rende visivamente accattivante. Il sistema è disponibile in due varianti: una con un’unità disco e una versione completamente digitale, che offre l’accesso esclusivamente ai giochi digitali. Entrambe le versioni sono dotate di un controller DualSense, che introduce nuove funzionalità tattili e un feedback aptico immersivo per un’esperienza di gioco più coinvolgente. La versione in sconto è la prima, con all’interno anche il nuovo capitolo di Final Fantasy.

La PS5 offre un enorme salto in avanti rispetto al modello precedente. È alimentata da una CPU AMD Zen 2 personalizzata e una GPU RDNA 2, che consentono un’elaborazione più veloce e una grafica eccezionale. Supporta il ray tracing in tempo reale, che aggiunge riflessi e ombre realistiche ai giochi, creando un’esperienza visiva mozzafiato. Inoltre, la risoluzione 4K e i 60 fotogrammi al secondo (con alcune esperienze che arrivano fino a 120 fotogrammi al secondo) garantiscono una fluidità e una nitidezza straordinarie.

Una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente il controller DualSense. Questo introduce il feedback aptico, che permette ai giocatori di sentire vibrazioni e sensazioni tattili più realistiche durante il gioco. Inoltre, i frigger adattivi consentono al controller di fornire resistenza variabile, adattandosi alle diverse situazioni videoludiche.

Oltre alle prestazioni di alto livello, abbiamo già un’ampia gamma di giochi esclusivi e di terze parti. Titoli come “Demon’s Souls”, “Ratchet & Clank: Rift Apart” e “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” hanno dimostrato il potenziale della console in termini di grafica e gameplay.Il bundle del momento con Final Fantasy XVI è in sconto su Amazon a 549,99€; non lasciatevelo sfuggire.

