Playstation 5 disponibile su Amazon, soltanto per i più rapidi

Dopo settimane di assenza torna disponibile all’acquisto su Amazon la Playstation 5, al costo di listino di 499€ per la Standard Edition. Consigliamo di aggiungere immediatamente il prodotto al carrello, le scorte limitate potrebbero esaurire in pochi minuti, come accaduto durante gli scorsi restock.

La console più desiderata di sempre è in vendita nella sola variante Standard Edition:

La scelta di un modello piuttosto che un altro dipende dalle proprie necessità e abitudini, l’hardware resta invariato e le prestazioni sono le medesime. Il videogiocatore che sceglie di prendere la PS5 Standard Edition ha la possibilità di acquistare i giochi sotto forma di disco, a scopo collezionistico o per rivenderli una volta terminata l’esperienza videoludica. Inoltre la versione classica della console consente di inserire dei DVD per riprodurre i propri film preferiti con la qualità del BlueRay.

Oggi torna finalmente disponibile su Amazon la Playstation 5. In attesa che la piattaforma di e-commerce comunichi ulteriori disponibilità nel prossimo futuro, consigliamo di seguire la nostra guida all’acquisto della console next gen di Sony.

