Ufficiale: anche oggi ci sarà una scorta di PlayStation 5 disponibili da GameStopZing. Ci saranno diversi bundle da acquistare e solo i più veloci saranno in grado di accaparrarsene una. Vi ricordiamo che l’offerta è valida per tutti, possessori di tessera GameStop Plus e non solo. Il link per acquistarla è questo. Siete pronti? In bocca al lupo.

PlayStation 5: quali sono le offerte di oggi?

Sarà possibile portarsi a casa la PS5 sia in versione fat con lettore Blu-Ray 4K UHD, sia nella sua edizione All-Digital priva di supporto ottico. Non di meno, ci sarà un bundle speciale per chi desidera comprare la console con un doppio controller e un telecomando per lo streaming e un bundle ricco di giochi e joypad, ma andiamo con ordine.

Vi segnaliamo che la PlayStation 5 con lettore Blu-Ray costa 499,98€, mentre la Digital Edition ha un prezzo standard di 399,98€. Nessuno sconto incredibile al momento, ma è anche normale, considerando l’eccezionalità del periodo storico che stiamo vivendo e la carenza di chipset che ne sta rallentando la produzione a livelli mai visti prima.

Per chi volesse, c’è l’opzione per acquistare il modello Digital con doppio DualSense e un telecomando PS5 Remote per navigare agevolmente all’interno del menù della console e utilizzar la stessa come se fosse un grande hub multimediale. Il prezzo di questo ricco piatto è di ben 499,98€.

Andando avanti, notiamo che sarà possibile acquistare l’hardware con lettore BluRay 4K UHD, ben tre giochi tra i quali spicca quello dedicato agli Avengers e quello di Marvel Spider-Man Miles Morales. In confezione troverete anche un secondo DualSense. Il costo totale è di 734,98€.

Siete pronti? Che vinca il dito più veloce. Appuntamento alle 15:30 su GameStopZing.

