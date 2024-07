PlayStation 5 Digital in sconto SHOCK su eBay: a questo prezzo non si era mai vista

Il nuovo coupon sconto che ha debuttato oggi su eBay porta un prezzo davvero mai visto per la PlayStation 5 Slim Digital. Inserendo il codice “PSPRLUG24” prima del pagamento puoi acquistarla a soli 379,99 euro invece del prezzo consigliato di 449,99. Con spedizione gratuita e garanzia di 2 anni, il venditore ha il 99,8% dei feedback positivi garantendo la massima affidabilità.

La PlayStation 5 più conveniente mai vista

Il modello in questione è la cosiddetta versione Slim, più compatta e leggera rispetto all’originale, nel suo modello Digital. Significa quindi che non è provvista, almeno di base, del lettore disco che puoi comunque aggiungere successivamente acquistandolo come accessorio a parte, se ne senti la necessità.

Per il resto, la console è identica all’edizione con lettore blu-ray per quanto riguarda le prestazioni e la dotazione, con SSD da 1TB e controller DualSense incluso nella confezione. Troverai anche il cavo HDMI 2.1 e il cavo di alimentazione: tutto quello che serve per divertirti con l’ultima generazione di videogiochi firmata Sony.

Approfitta dunque di questa fantastica offerta prima che finisca: inserisci il codice “PSPRLUG24” prima di pagare e acquista la PS5 Slim Digital a soli 379,99 euro invece di 449,99.