Lo sai che la tua PlayStation 5 ha un browser Web nascosto? Si, perché tecnicamente non è fruibile in via ufficiale, ma con una piccola guida potrai comunque accedervi. Ecco come fare.

PlayStation 5: come aprire il browser Web nascosto

Di fatto, per poter provare questo trick, dovrai seguire un procedura che tecnicamente niente avrebbe a che fare con un browser. Ecco come fare:

apri la sezione “utenti ed account”, che si trova nelle impostazioni della console; seleziona “collegamento ad altri servizi” e si aprirà una sorta di browser Web; a questo punto, clicca sul logo di Twitter (in alto a sinistra) e si aprirà l’interfaccia Web del social;

A questo punto, potrai iniziare a navigare, ma attenzione: non potrai digitare a piacimento dei siti Web, ma solo cliccare sui link che troverai e raggiungerli. A scoprire la novità, sono stati gli esperti di ArsTecnica. Gli stessi hanno confermato di essere riusciti a raggiungere siti come YouTube e Twitch, direttamente con il browser Web di PlayStation 5.

Di certo non si tratta del modo più comodo per navigare su Internet, ma sicuramente è un piccolo trick che da possessore di PS5 sarai felice di conoscere.

