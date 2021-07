Torna disponibile sul sito GameStop la tanto ambita PlayStation 5, è possibile configurare un bundle con giochi e accessori di vario genere.

La versione disponibile è PS5 Standard Edition, mentre tra i giochi da aggiungere al bundle troviamo Demon's Souls, COD: Black Ops Cold War, Final Fantasy VII Remake, Judgment, Mortal Kombat 11 e Assassin's Creed Valhalla. Non manca la possibilità di selezionare un controller DualSense aggiuntivo nelle 2 nuove colorazioni Cosmic Red e Midnight Black.

Come al solito le scorte sono limitate e soltanto i più rapidi e fortunati riusciranno ad aggiungere la console al carrello e finalizzare l'acquisto. Intanto vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames