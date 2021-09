Il migliore degli accessori per la tua PlayStation 5, che sia standard oppure Digital Edition, è in sconto pazzesco. Questa dock ti permette di conservare fino a 11 giochi, oltre alla console e ai due controller. Questi ultimi, mentre sono alloggiati nella stazione, contemporaneamente si ricaricheranno anche.

Non preoccuparti delle lunghe sessioni di gioco: ci penserà la potente ventola a raffreddare la tua PS5. Questo gioiellino adesso è in gran sconto sullo store di Gshopper. Per risparmiare più del 50% devi solo metterla nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice “DAB6786F49”. La porti a casa a 31,50€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratis. Sii veloce: i coupon attivabili sono pochissimi.

PlayStation 5: eccellente dock in gran sconto

Un prodotto eccezionale, super compatto eppure super completo. Puoi posizionare fino a 11 giochi, con relative custodie ovviamente, oltre alla console e a due controller. Basterà collegare alla porta USB della tua PS5 questo dispositivo e potrai avere due benefici immediati.

Il primo è la possibilità di mettere in carica (grazie ai due speciali adattatori in dotazione) i tuoi controller mentre non li usi. Il secondo invece è forse ancora più utile: c'è un sistema di raffreddamento attraverso ventole, che ti consentirà di tenere sempre a giusta temperatura la preziosissima console, anche durante lunghe sessioni di gioco.

Un prodotto che ha tutte le ragioni per costare – a prezzo pieno – 69€. In un solo colpo trovi il posto giusto per PlayStation 5, ma anche per i giochi e per i Dual Sense. In contemporanea, hai utili funzioni a disposizione.

A questo prezzo, grazie al nostro coupon, questa dock diventa la stazione perfetta al costo perfetto. Mettila subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “DAB6786F49”. In questo modo, la prendi a 31,50€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Pochi pezzi disponibili a questo prezzo, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames