PlayStation 5 a partire da 337 euro: ultime occasioni DI NATALE su eBay

Sei ancora in tempo per regalare o regalarti una PlayStation 5 per Natale, ma devi sbrigarti se vuoi approfittare dei fantastici sconti attivi su eBay. Con questo articolo ti proponiamo entrambe le versioni Slim, sia la Digital sia la Standard con lettore disco, per permetterti di scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Partiamo da un presupposto: per avere lo sconto devi inserire il codice REGALI24 nel carrello prima di procedere al pagamento. Questa procedura è valida per entrambi i modelli.

Partiamo dunque proprio dal modello Digital: questa versione di PlayStation 5 è sprovvista di lettore disco integrato, una soluzione che permette di risparmiare parecchio sul prezzo di acquisto. Su eBay può essere tua a soli 337,49 euro invece di 449,99 inserendo appunto il codice REGALI24 prima del pagamento. Puoi anche pagarla in comode rate a tasso zero con Klarna.

Passiamo allora al modello Standard: l’unica differenza risiede proprio nella presenza del lettore disco, che puoi comunque acquistare a parte nel caso tu scelga la versione Digital. Il prezzo sale un po’, ma grazie al codice REGALI24 puoi acquistarla a soli 424,99 euro invece di 549,99. Anche qui è attiva la possibilità di pagarla a rate con Klarna.

Per entrambe le console è presente la garanzia italiana di 2 anni, la protezione cliente eBay che ti rimborsa la cifra per intero nel caso di un imprevisto e anche la possibilità di reso entro 30 giorni dall’acquisto. La spedizione è gratuita e con corriere espresso, ma ti suggeriamo di sbrigarti per riceverla entro Natale.