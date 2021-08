I bei ricordi legati a PlayStation 1 non devono per forza rimanere tali. Acquistando la console Classic di Sony, infatti, puoi riportare in auge i bei momenti da solo o in compagnia. In promozione su Amazon la paghi solamente 95,99€ e rispetto al prezzo di listino risparmi una trentina di euro.

Sai cosa c'è di straordinario? La ricevi immediatamente e gratuitamente in tutta Italia.

PlayStation 1: torna a giocare alla console dell'infanzia

La bellissima e inconfondibile PlayStation 1 è tornata in auge grazie alla trovata di Sony. Il suo bundle, infatti, include all'interno una PS1 rimodernata con due joystick pronta per essere utilizzata fin da subito. L'estetica è invariata: certo, non troverai lo slot per la memory card, ma per il resto non manca proprio nulla.

Collegandolo alla porta HDMI del tuo monitor o televisore e accedendola vivrai fin da subito i bei vecchi momenti. All'interno trovi installati venti tra i giochi più classici, tra questi non mancano:

Resident Evil;

Abe's Oddysee;

Rayman;

Tekken 3;

Final Fantasy VII;

Metal Gear Solid.

Insomma, potrai sbizzarrirti come meglio vuoi senza mai annoiarti ma bensì riscoprendo dinamiche di gioco che fin da piccolo hai amato alla pazzia.

Pensi di non avere spazio sul tuo mobile TV? Allora questa versione è più che adatta visto che dimensioni minori rispetto alla versione del 1994 e si infila negli spazi più piccoli. Io però ti consiglio di metterla ben in mostra: è un gioiellino.

Acquista subito la tua PlayStation 1 su Amazon a soli 95,99€. La ricevi in appena qualche giorno grazie ai servizi Prime assicurati. In caso tu non sia membro, non temere: hai le spedizioni gratuite allo stesso modo, ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

